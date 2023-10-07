У США засудили плани РФ скасувати ратифікацію угоди про заборону ядерних випробувань
Сполучені Штати "стривожені" заявою російського дипломата про плани Москви скасувати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Держдеп США назвав кроки РФ "загрозою глобального нормативу"
Про це пише Голос Америки.
"Подібний крок з боку будь-якої держави, яка підписала угоду, без необхідності ставить під загрозу глобальний норматив, який забороняє проведення ядерних вибухів", – йдеться у заяві офіційного представника Держдепартаменту.
Зазначається, що ДВЗЯВ було підписано 187 країнами та ратифіковано 178 державами, але не може набути чинності доти, доки його не підпишуть і не ратифікують вісім держав. Китай, Єгипет, Іран, Ізраїль та США договір підписали, але не ратифікували. Північна Корея, Індія та Пакистан не підписали угоди.
"Було б глибоко сумно, якби якась держава, яка підписала ОДВЗЯВ, переглянула своє рішення про ратифікацію. РФ послідовно підтверджувала свою рішучу підтримку Договору із самого його створення, допомагаючи вести переговори щодо нього на Конференції з роззброєння, підписуючи його в день його відкриття для підписання 24 вересня 1996 року та ратифікуючи його у червні 2000 року», - сказав виконавчий секретар ОДВЗЯВ Роберт Флойд.
Вихід Росії з договору може стати ударом за договором, оскільки, як і решта вісім держав, вона є однією з країн "Додатка 2", яка має ратифікувати його, щоб він набув чинності.
"Я сподіваюся на продовження тісної співпраці з Росією та всіма державами, які взяли на себе зобов'язання створити світ, вільний від ядерних випробувань", - наголосив Флойд.
- Напередодні у держдумі РФ заявили, що на найближчому засіданні буде обговорюватись питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН.
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