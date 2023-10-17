Депутат держдуми закликав росіян готуватись до ядерної війни
Депутат держдуми РФ Андрій Гурульов від партії "Єдина Росія" закликав росіян готуватись до ядерної війни
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Гурульов певен, що РФ потрібно готуватися до ядерної війни.
"Коли на сьогодні ми говоримо, що війна буде без'ядерна, ми напевно брешемо. Треба бути готовими до всього. І за всім цим ми сьогодні розуміємо – хто наші друзі і хто союзники, співчуваючі, як завгодно назвіть", - сказав російський депутат і пропагандист Андрій Гурульов.
- У серпні Європейський союз засудив погрози Росії застосувати ядерну зброю у її агресивній війні проти України та наголосив на дотриманні Москвою своїх зобов’язань, зокрема у заяві з Китаєм.
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