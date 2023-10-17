Депутат держдуми закликав росіян готуватись до ядерної війни

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Гурульов певен, що РФ потрібно готуватися до ядерної війни.

"Коли на сьогодні ми говоримо, що війна буде без'ядерна, ми напевно брешемо. Треба бути готовими до всього. І за всім цим ми сьогодні розуміємо – хто наші друзі і хто союзники, співчуваючі, як завгодно назвіть", - сказав російський депутат і пропагандист Андрій Гурульов.

