Про це інформує пресслужба.

"ЄС засуджує дії та погрози Росії із застосування ядерної сили в її незаконній, невиправданій та неспровокованій агресивній війні проти України", - підкреслюється в заяві на засіданні Першого підготовчого комітету 11-ї оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у середу у Відні.

У Європейському союзі нагадали РФ, що 3 січня 2022 року країна підписала спільну заяву лідерів п'яти ядерних держав, підтвердивши, серед іншого, що війну неможливо виграти й вона ніколи не повинна вестися.

"Крім того, вона (Росія, - ред.) підтвердила це зобов'язання у спільній заяві з Китаєм від 22 березня 2023 року. Ми закликаємо Росію поважати зобов'язання, що містяться в ній. Втрата довіри до ядерної держави, яка не дотримується своїх гарантій безпеки, підриває ДНЯЗ та архітектуру роззброєння і нерозповсюдження", - зазначається у заяві.

ЄС виразив тривогу через заяву РФ про її готовність до ядерного випробування та закликав дотримуватися своїх зобов’язань як учасниці ДНЯЗ. Також було наголошено на тому, що Росія грубо порушує свої зобов’язання не загрожувати силою Україні за Будапештським меморандумом 1994 року. У цьому контексті Євросоюз теж засудив намір розміщення ядерної зброї в Білорусі.

"Білорусь, попри її участь в агресивній війні Росії, все ще може зробити вибір відмовитися від подальшого розміщення російської ядерної зброї. Тому ми закликаємо владу Білорусі негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та скасувати будь-яке рішення, яке сприятиме посиленню наявній напруженості в регіоні", - додали в ЄС.