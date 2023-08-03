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ЄС засудив ядерні погрози РФ Україні, нагадавши про російську згоду з неприпустимістю такої війни

3 серпня, 2023 четвер
13:50
Світ Євросоюз

Європейський союз засудив погрози Росії застосувати ядерну зброю у її агресивній війні проти України та наголосив на дотриманні Москвою своїх зобов’язань, зокрема у заяві з Китаєм

Про це інформує пресслужба.

"ЄС засуджує дії та погрози Росії із застосування ядерної сили в її незаконній, невиправданій та неспровокованій агресивній війні проти України", - підкреслюється в заяві на засіданні Першого підготовчого комітету 11-ї оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у середу у Відні.

У Європейському союзі нагадали РФ, що 3 січня 2022 року країна підписала спільну заяву лідерів п'яти ядерних держав, підтвердивши, серед іншого, що війну неможливо виграти й вона ніколи не повинна вестися.

"Крім того, вона (Росія, - ред.) підтвердила це зобов'язання у спільній заяві з Китаєм від 22 березня 2023 року. Ми закликаємо Росію поважати зобов'язання, що містяться в ній. Втрата довіри до ядерної держави, яка не дотримується своїх гарантій безпеки, підриває ДНЯЗ та архітектуру роззброєння і нерозповсюдження", - зазначається у заяві.

ЄС виразив тривогу через заяву РФ про її готовність до ядерного випробування та закликав дотримуватися своїх зобов’язань як учасниці ДНЯЗ. Також було наголошено на тому, що Росія грубо порушує свої зобов’язання не загрожувати силою Україні за Будапештським меморандумом 1994 року. У цьому контексті Євросоюз теж засудив намір розміщення ядерної зброї в Білорусі.

"Білорусь, попри її участь в агресивній війні Росії, все ще може зробити вибір відмовитися від подальшого розміщення російської ядерної зброї. Тому ми закликаємо владу Білорусі негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та скасувати будь-яке рішення, яке сприятиме посиленню наявній напруженості в регіоні", - додали в ЄС.

  • Медведєв регулярно вдається до ядерного шантажу. Так, у лютому він пригрозив апокаліпсисом та знищенням цивілізації, а у квітні заявив, що світ опинився на порозі ядерної війни. Також він погрожував ракетними ударами по будівлі Міжнародного кримінального суду, по бундестагу, убивством президентів України та Польщі.
  • На початку липня він вкотре заявив, що "ядерний апокаліпсис" не тільки можливий, а й цілком імовірний, "бо наші супротивники вирішили реально розгромити найбільшу ядерну державу – Росію".
  • Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, в якій він пригрозив застосуванням ядерної зброї проти України у разі успіху контрнаступу ЗСУ.
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