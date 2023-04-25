Медведєв заявив, що світ опинився на порозі ядерної війни

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Світ хворий. І цілком ймовірно, він перебуває на порозі нової світової війни. Чи є вона неминучою? Ні, не є. Світової війни можна уникнути, але не робитиму прогнозів, прогнози - справа невдячна", - сказав Медведєв.

Він додав, що перспектива застосування ядерної зброї зростає з кожним днем, тому на цьому тлі не варто надто перейматися кліматичними проблемами.

"Це ніщо в порівняно з перспективою опинитися в епіцентрі вибуху з температурою 5 тис. кельвінів, ударною хвилею 350 м за сек. і тиском 3 тис. на м кв, з проникаючою радіацією, іонізуючим випромінюванням і електромагнітним імпульсом. Така перспектива є сьогодні? На жаль, так. І вона росте з кожним днем з відомих причин", - розповів Медведєв.

Він також зауважив, що імперії ніколи не розпадаються без наступних воєн, а після розпаду СРСР війни вдавалося уникнути майже 30 років.