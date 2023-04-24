Медведєв звинуватив Польщу в намаганні відновити Річ Посполиту з Україною у складі

Про це Медведєв написав у telegram.

За його словами, поляки нібито мріють про ідею відродження міждержавної унії з Україною та відновлення Речі Посполитої "від моря до моря".

"Польща черпає натхнення з карт 400-річної давнини, коли частини нинішньої України були у її складі. Імперські галюцинації штовхають польське суспільство у вир важких історичних ломок. Варшавські еліти сплять і бачать, як взяти геополітичний реванш у Росії, переглянувши, зокрема, підсумки Переяславської ради", - написав Медведєв.

Експрезидент РФ додав, що Польща нібито вирішила, що "шанс поглинути залишки України може бути реалізований або зараз, або вже ніколи".

"Поляки сплять і бачать, що вони знову круті та всі ресурси Росії кинуті на їхнє стримування. Тільки вони прорахувалися зі своєю ідеєю фікс – надворі не середина XVII століття. А Польща – не рівня Росії та ніколи їй не буде", - продовжив Медведєв.

Наостанок він пригрозив Польщі російськими ракетами.

"Польща – зі шматками України чи без неї – це і так нескінченно вороже для нас "утворення". Наявність "бандерівців" у Війську Польському погоди також не робить. І на точність застосування "Сарматів", "Калібрів" та "Цирконів" не впливає", - підсумував Медведєв.