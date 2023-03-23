Медведєв погрожує запуском ракет на Бундестаг і офіс Шольца
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив ракетним ударом по Бундестагу та офісу канцлера ФРН Олафа Шольца у відповідь на можливий арешт Володимира Путіна
Про це він сказав під час спілкування з російськими журналістами та користувачами соцмережі "ВКонтакте".
"Останнім часом ми спостерігаємо катастрофічний рівень падіння компетентності, елементарної грамотності керівників Євросоюзу", - поскаржився Медведєв і висловив сподівання, що найближчим часом більшість європейських політиків підуть на пенсію або помруть.
За його словами, арешт очільника ядерної держави, приміром, на території Німеччини матиме катастрофічні наслідки і стане "оголошенням війни Російській Федерації".
"І вже в цьому випадку всі наші засоби, ракети та інше, полетять до Бундестагу, офісу канцлера (Олафа Шольца, - ред.) тощо", - заявив Медведєв.
При цьому він назвав європейських політиків "придурками".
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.
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