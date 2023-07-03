"Не тільки можливий, а й цілком імовірний": Медведєв знову пригрозив світу "ядерним апокаліпсисом"
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв вкотре вдався до ядерного шантажу й заявив, що "ядерний апокаліпсис" не тільки можливий, а й цілком імовірний
Про це йдеться в його статті в Російській газеті, цитати з якої він розмістив у Telegram.
"Зауважу одну річ, яку не люблять визнавати політики всіх мастей: ядерний апокаліпсис не лише можливий, а й цілком імовірний. Чому? Причин щонайменше дві. Перша. Світ перебуває у протистоянні набагато гіршому, ніж у період Карибської кризи, бо наші супротивники вирішили реально розгромити найбільшу ядерну державу – Росію. Вони, без сумніву, кінчені дурні, але це саме так", - написав Медведєв.
"А друга причина зовсім прозаїчна — ядерна зброя вже застосовувалася відомо ким і де, отже, ніякого табу немає", - додав росіянин.
Під застосуванням ядерної зброї "відомо ким і де" він має на увазі ядерні бомби, які США скинули на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.
Медведєв регулярно вдається до ядерного шантажу. Так, у лютому він пригрозив апокаліпсисом та знищенням цивілізації, а у квітні заявив, що світ опинився на порозі ядерної війни. Також він погрожував ракетними ударами по будівлі Міжнародного кримінального суду, по бундестагу, убивством президентів України та Польщі.
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