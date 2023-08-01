Сенатор Грем: ядерний удар РФ по Україні буде нападом на НАТО

Про це сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем написав у Twitter.

"Моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні: ви повинні розуміти, що це було б нападом на саме НАТО, враховуючи близькість України до території Альянсу. Час протверезіти, усвідомити, що ваше варварське вторгнення в Україну не спрацювало, вийти та врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті", — йдеться у дописі Грема.

Відзначимо, що напередодні експрезидент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив використанням ядерної зброї у разі успіху українського контрнаступу.

"Якщо уявити собі, що наступ укробандерівців за підтримки НАТО вдався, і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї. Іншого виходу просто не залишиться", — йдеться у дописі Дмитра Медвєдєва.