США пришвидшить в'їзд українських біженців, які чекають на кордоні з Мексикою, - AP

Про це пише AP.



Міська влада Тіхуани повідомляє, що в четвер 7 квітня до центру прийому біженців прибула ще 1 тисяча людей. Тент під яким діти раніше грали у футбол, заставлений рядами стільців і двоярусними ліжками. Місто стало зупинкою для українців, які шукають притулку в Сполучених Штатах.



У середу, 6 квітня, американські чиновники почали скеровувати українців на пішохідний перехід в Сан-Дієго, який був тимчасово закритий, сподіваючись реєструвати там 578 осіб на день. Залучили 24 поліцейських. Про це сказав Енріке Лусеро, директор у справах мігрантів міста Тіхуана.



Влад Федоришин, волонтер із доступом до списку очікування, повідомив, що у четвер США обробили заявки 620 українців протягом 24 годин. За його словами, раніше США щодня приймали кілька сотень українців.



Волонтери, які носять синьо-жовті значки, створили список очікування в блокнотах, а потім перейшли на мобільний додаток. Українцям повідомляють коли з’являтися на прикордонний пункт США.



Адміністрація Байдена заявила, що прийме до 100 000 українців, але Мексика є єдиним маршрутом, яким рухається велика кількість українців. Можливість відвідування консульства США в Європі є обмежена. Керівництво країни встановило обмеження на переселення біженців у 125 000 протягом 12-місячного періоду. Він закінчиться 30 вересня. До 31 березня країна прийняла лише 8 758 осіб, у тому числі 704 українців.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ембарго на російську нафту та припинення нормальних торгівельних відносин із РФ і Білоруссю.