Байден підписав законопроєкт про ембарго на російську нафту та обмеження торгівлі з РФ і Білоруссю

Про це повідомляється на сайті Білого дому.



У п'ятницю, 8 квітня, Байден підписав законопроєкт "Закону про припинення імпорту російської нафти", який законодавчо забороняє імпорт енергоносіїв з Російської Федерації.



Також президент підписав "Закон про призупинення нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю", який призупиняє нормальні торговельні відносини з Російською Федерацією та Республікою Білорусь і спрямований на подальше застосування санкцій у сфері торгівлі та прав людини.

7 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт про ленд-ліз, який має дозволити оперативніше надавати зброю та здійснювати інші поставки в Україну для відсічі Росії.