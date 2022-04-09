Байден підписав законопроєкт про ембарго на російську нафту та обмеження торгівлі з РФ і Білоруссю
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ембарго на російську нафту та припинення нормальних торгівельних відносин із РФ і Білоруссю
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
У п'ятницю, 8 квітня, Байден підписав законопроєкт "Закону про припинення імпорту російської нафти", який законодавчо забороняє імпорт енергоносіїв з Російської Федерації.
Також президент підписав "Закон про призупинення нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю", який призупиняє нормальні торговельні відносини з Російською Федерацією та Республікою Білорусь і спрямований на подальше застосування санкцій у сфері торгівлі та прав людини.
- 7 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт про ленд-ліз, який має дозволити оперативніше надавати зброю та здійснювати інші поставки в Україну для відсічі Росії.
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