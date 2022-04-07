Сенат США ухвалив законопроєкт про ленд-ліз: він має дозволити швидше постачати зброю Україні

Про це повідомила сенаторка США Джин Шахін, також про це пише Politico.

Американські сенатори підтримали законопроєкт про так званий ленд-ліз, бо ЗСУ довели свою спроможність давати відсіч російсокому ворогу, що обстрілює українські міста.



Документ ухвалено на тлі оприлюднених свідоцтв масової розправи російської армії над мирними мешканцями у Бучі (Київська область). Лідер демократичної більшості Чак Шумер назвав масові вбивства "чистим злом".

"Коли ми безглуздо вбиваємо безневинних цивільних осіб через те, ким вони є, чи то їхня релігія, раса чи національність, це геноцид, і в цьому винен пан (президент Росії, - ред.) Путін", - зауважив він.



Механізм ленд-лізу бере початок у Другій світовій війні – тоді США за його допомогою швидко і без зайвих перешкод поповнювали запаси союзників. Це стало переломним моментом у війні.



Рішенні про ленд-ліз має прискорити передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок з мінімальними бюрократичними процедурами.



Закон має ще ухвалити Палата представників. Вона може зробити це в четверг, 7 квітня, або за два тижні - обидві палати йдуть на двотижневу перерву.

В Україну надійшли перші сухпайки зі США, придбані за криптовалюту.

Військові ЗСУ пройшли навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade.



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