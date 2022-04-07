Військові ЗСУ пройшли навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade, – Пентагон
Група українських військових, яка з осені минулого року перебуває у США на військовому навчанні, пройшла підготовку із застосування бойових безпілотників-камікадзе Switchblade
Про це повідомив високопоставлений представник Пентагону Джон Кірбі.
Група українців пройшла навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade, призначених для знищення бронетехніки і танків.
"Ми скористалися можливістю, поки вони досі залишаються в країні, щоби провести з ними кілька днів навчань із застосування Switchblade. Незабаром українці повернуться додому, де передаватимуть знання й навички своїм колегам", – розповів представник Міноборони США.
Джон Кірбі додав, що українські сили повністю адаптуються і пристосовуються в режимі реального часу до зусиль Росії з активізації своєї діяльності там на сході України.
- Зауважимо, що новий пакет оборонної допомоги США Україні включає так звані "дрони-камікадзе" Switchblades та ракети "земля-повітря"
- Міністерство оборони США вважає, що "неможливо" знати, як довго триватиме війна в Україні, якщо її не закінчити дипломатським шляхом, але Україна "звичайно" може виграти її.
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