Військові ЗСУ пройшли навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade, – Пентагон

Про це повідомив високопоставлений представник Пентагону Джон Кірбі.



Група українців пройшла навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade, призначених для знищення бронетехніки і танків.



"Ми скористалися можливістю, поки вони досі залишаються в країні, щоби провести з ними кілька днів навчань із застосування Switchblade. Незабаром українці повернуться додому, де передаватимуть знання й навички своїм колегам", – розповів представник Міноборони США.



Джон Кірбі додав, що українські сили повністю адаптуються і пристосовуються в режимі реального часу до зусиль Росії з активізації своєї діяльності там на сході України.



Зауважимо, що новий пакет оборонної допомоги США Україні включає так звані "дрони-камікадзе" Switchblades та ракети "земля-повітря"

Міністерство оборони США вважає, що "неможливо" знати, як довго триватиме війна в Україні, якщо її не закінчити дипломатським шляхом, але Україна "звичайно" може виграти її.