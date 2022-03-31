100 дронів Switchblades і ракети земля-повітря. У Пентагоні розповіли про постачання в Україну нової зброї
Новий пакет оборонної допомоги США Україні включає так звані "дрони-камікадзе" Switchblades та ракети "земля-повітря"
Про це повідомила заступниця очільника Пентагону Селест Волландер під час свідчень в Комітеті Палати представників із збройних сил США.
"Ми чітко почули від українців те, що ці системи необхідні, - заявила Волландер. - Ми виділили 100 дронів Switchblades, які мають бути доставлені в нещодавньому пакеті".
"Ми почули українців і серйозно до цього ставимось", - додала посадовиця.
Такі "дрони-камікадзе" обладнані вибухівкою і здатні вражати цілі супротивника. Згідно з повідомленнями, українські Збройні сили захоплювали відповідні дрони, які використовує РФ, пише видання Interesting Engineering. Українські ж військові використовують дрони в основному для спостереження, але постачання Switchblades змінять цю ситуацію, зазначають у виданні. На відміну від російських "дронів-камікадзе", Switchblades обладнаний сенсором і дозволяє більш точно визначати цілі супротивника, йдеться в публікації.
Відповідаючи на питання конгресменів про те, яке обладнання потрібне Україні, щоб відкинути російські війська зі своєї території, генерал Тед Волтерс, командувач Європейського командування США, назвав протиброньову, протитанкову зброю, ракети "земля-повітря".
"Ракети земля-повітря дуже важливі, вони були ефективні в цій кампанії й підозрюю, що вони залишаться ефективними", - додав він.
Під час слухань Волландер також прокоментувала питання постачання Україні систем протиповітряної оборони С-300. Коментар прозвучав у відповідь на питання конгресмена Майка Роджерса щодо того, чому так багато часу займає те, щоб забезпечити потреби Словаччини, яка зголосилась надати системи протиповітряної оборони С-300 за умови, якщо її потреби в обороні буде забезпечено.
"Ми працюємо зі Словаччиною, щоб визначити вимоги та потреби для цієї країни", - заявила Волландер.
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