США пропонують $15 млн винагороди за інформацію про російських хакерів-вимагачів

Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника Держдепу Неда Прайса.

Винагорода поділена на дві частини: 10 мільйонів доларів за ідентифікацію або інформацію місцезнаходження лідерів групи та 5 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе арештувати будь-кого, хто є у змові зі зловмисниками.

За підрахунками ФБР, понад 1000 жертв цього злочинного угруповання заплатили вимагачам більш, ніж 150 мільйонів доларів. Минулого року у ФБР заявляли, що хакери відповідальні за нанесення ударів по 16 медичним мережам і мережам швидкого реагування у США.

Згодом, у лютому 2022 року Conti пообіцяли атакувати ворогів Кремля, якщо вони дадуть відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Російські хакери атакують сайти державних установ, компаній та місцевої влади.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

