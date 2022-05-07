США пропонують $15 млн винагороди за інформацію про російських хакерів-вимагачів
Сполучені Штати обіцяють винагороду у 15 мільйонів доларів за інформацію та допомогу у арешті причетних до російської групи хакерів-вимагачів Conti, яку звинувачують у кібер-вимаганнях у всьому світі
Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника Держдепу Неда Прайса.
Винагорода поділена на дві частини: 10 мільйонів доларів за ідентифікацію або інформацію місцезнаходження лідерів групи та 5 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе арештувати будь-кого, хто є у змові зі зловмисниками.
За підрахунками ФБР, понад 1000 жертв цього злочинного угруповання заплатили вимагачам більш, ніж 150 мільйонів доларів. Минулого року у ФБР заявляли, що хакери відповідальні за нанесення ударів по 16 медичним мережам і мережам швидкого реагування у США.
Згодом, у лютому 2022 року Conti пообіцяли атакувати ворогів Кремля, якщо вони дадуть відповідь на вторгнення Росії в Україну.
-
Російські хакери атакують сайти державних установ, компаній та місцевої влади.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.77
- Актуальне
- Важливе