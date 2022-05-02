Хакери РФ атакують ресурси по всій Україні, іноді координують кіберзлами з атаками на землі, - заступник голови Держспецзв'язку
Російські хакери атакують сайти державних установ, компаній та місцевої влади
Про це повідомила пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у telegram.
"У кіберпросторі ми бачимо, що російські хакери здійснюють кібератаки як на місцеві ресурси, так і на загальнонаціональні. Іноді ці кібератаки координуються з атаками на землі. Прикладом є атаки на телеком-операторів, які відбувались у певних регіонах. Іноді зв'язку між військовими діями і кібератаками немає”, – повідомив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.
За даними Держспецзв’язку, нещодавно потужної DDoS-атаки зазнав сайт Львівської ОДА, попри те, що російська армія фокусується на захопленні Сходу. Додають, що атака тривала понад 12 годин.
- 1 травня у Держспецзв’язку повідомили, що російські кібератаки на Україну досягли свого максимуму, бо зіштовхнулися з проблемою обмежених ресурсів.
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації напрацьовує рішення Hideez та Yubikeys у державних установ для забезпечення кіберзахисту.
- Також у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України попередили, що зловмисники використовують для кібератак електронні листи зі шкідливим вкладенням.
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