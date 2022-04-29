Автентифікація без пароля. Україна розгортає рішення Hideez і Yubico задля посилення кіберзахисту держустанов

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку у telegram.



Hideez і Yubico — американські компанії-виробники пристроїв для автентифікації без пароля.



За даними пресслужби, російські хакери намагаються отримувати доступ до облікових записів державних установ, щоб використовувати їх для наступних атак. Тому питання захисту від несанкціонованого доступу є одним з найактуальніших.



"Хакери, які атакують українські державні інформаційні ресурси та критичну інформаційну інфраструктуру, пильно слідкують за українськими новинами. Вони надсилають фішингові листи, які імітують розпорядження про державну підтримку чи державні цифрові послуги, враховують останні події в Україні, спекулюють на болючих питаннях — війни та втрат українців, тому іноді досягають успіху", - йдеться у повідомленні.



Рішення, яке наразі напрацьовують, використовуватиме замість пароля інші методи автентифікації, а також можливість віддаленого управління обліковими записами, робочими пристроями та доступом до важливих сервісів і робочих станцій. Ця програма має забезпечувати надійний захист від кібератак — фішингу, спуфінгу та "атак посередників".

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України попередили, що зловмисники використовують для кібератак електронні листи зі шкідливим вкладенням.

Що таке starlink і як ним користуватись: у Держспецзв’язку пояснили особливості доступу до супутникового інтернету від SpaceX.