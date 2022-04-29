Держспецзв'язку попереджає: Кіберзловмисники використовують для атак електронні листи зі шкідливим вкладенням

Про це повідомляє Держспецзв'язку.



Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України попередила, що цього разу кібератака здійснюється за допомогою розсилання електронних листів із темою "Указ Президента України No 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки".



"Листи містять вкладення у вигляді ISO-файлу майже з аналогічною назвою: "Указ Президента України No 151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso". У разі його відкриття зрештою комп'ютер буде уражено шкідливою програмою Meterpreter", - пояснили в Держспецзв'язку.



Активність хакерів фахівці асоціюють з особами, які нещодавно вже здійснювали кібератаки на держоргани України. Розповсюджували небезпечні електронні листи з темою щодо маріупольської Азовсталі.





16 квітня повідомляли, що ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Окупанти розсилають листи з вірусом нібито від імені СБУ.

23 квітня у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України попередили про посилення ворожих кібератак на Великдень.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb