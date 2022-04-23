На Великдень очікуються кібератаки через вітальні листівки чи святкове відео, – Держспецзв'язку

Про це йдеться у повідомленні Держспецзв'язку у Telegram.

"Наближається одне з найважливіших свят року – Великдень. На жаль, через війну, яку розв’язала Росія в Україні, не всі зможуть відзначити свято у родинному колі, разом із рідними та друзями. Тож багато хто отримуватиме вітання віртуально, через різноманітні месенджери або електронну пошту", – йдеться в повідомленні.



Держспецзв’язку застерігає: ворог може використати це для спроб здійснення нових кібератак. Як ми вже неодноразово бачили раніше, ворожі хакери зазвичай використовують актуальні та чутливі для українців теми, які найбільше "чіпляють".



"Подбайте про те, щоб не стати жертвою кіберзловмисників", – наголошують у відомстві.

Зокрема, фахівці радять не переходити за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців. Не відкривати вкладених файлів, надісланих у листах із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні вітальні листівки чи святкове відео. Також із обережністю потрібно ставитися і до подібних повідомлень, надісланих від знайомих. Навіть близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення, або ж їхній акаунт може бути зламаний кіберзловмисниками.