На Великдень очікуються кібератаки через вітальні листівки чи святкове відео, – Держспецзв'язку
У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджають про посилення ворожих кібератак на Великдень.
Про це йдеться у повідомленні Держспецзв'язку у Telegram.
"Наближається одне з найважливіших свят року – Великдень. На жаль, через війну, яку розв’язала Росія в Україні, не всі зможуть відзначити свято у родинному колі, разом із рідними та друзями. Тож багато хто отримуватиме вітання віртуально, через різноманітні месенджери або електронну пошту", – йдеться в повідомленні.
Держспецзв’язку застерігає: ворог може використати це для спроб здійснення нових кібератак. Як ми вже неодноразово бачили раніше, ворожі хакери зазвичай використовують актуальні та чутливі для українців теми, які найбільше "чіпляють".
"Подбайте про те, щоб не стати жертвою кіберзловмисників", – наголошують у відомстві.
- Раніше повідомляли, що ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Окупанти розсилають листи з вірусом нібито від імені СБУ.
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