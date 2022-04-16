Українців попередили про нову кіберзагрозу: ворог від імені СБУ розсилає комп’ютерні віруси
Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Окупанти розсилають листи з вірусом нібито від імені СБУ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Ворог не залишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Цього разу окупанти розсилають комп'ютерні віруси нібито від імені СБУ. Для розсилки листів з вірусами противник використовує популярні меседжери. У повідомленнях користувачам пропонують завантажити файл з нібито "інструкцією дій на період воєнного часу".", – йдеться в повідомленні.
Основними цілями ворога є державні службовці. Окупанти припускають, що за допомогою їх телефоном зможуть зібрати конфіденційну інформацію. Українців закликали уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого роду та наголосили, що СБУ подібних розсилок не робить.
Додамо, подібні повідомлення не відкривайте і не завантажуйте файли від невідомих осіб, відразу видаляйте таку переписку та довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.
- Раніше повідомляли, що хакери надсилають українцям XLS-документ "Мобілізаційний реєстр.xls", відкриття якого призводить до запуску програми для викрадення даних.
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