Хакери розсилають українцям "мобілізаційний реєстр": у Держспецзв'язку попередили про кібератаку, спрямовану на викрадення даних громадян
Хакери надсилають українцям XLS-документ "Мобілізаційний реєстр.xls", відкриття якого призводить до запуску програми для викрадення даних
Про це попередило Держспецзв'язку.
"Ворожі хакери вчергове атакують українців, використовуючи "гарячі" воєнні теми. Цього разу - щодо мобілізації. Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про масове розповсюдження серед громадян України небезпечних XLS-документів з назвою "Мобілізаційний реєстр.xls"", - наголосили у відомстві.
Відкриття документа призведе до запуску шкідливої програми IcedID, також відомої як BankBot. Вона належить до класу "банківських троянських програм" і дозволяє викрасти автентифікаційні дані користувачів.
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