Російські кібератаки на Україну досягли свого максимуму, бо зіштовхнулися з проблемою обмежених ресурсів

Про це повідомило Держспецзв'язку у Телеграм.



"Україна все ще відчуває сильний тиск у кіберпросторі з боку російських хакерів. Проте, ймовірно, їхній потенціал уже досягнув свого максимуму. Вони вже продемонстрували всі доступні інструменти та технології", – йдеться у повідомленні.



Російські хакери зіштовхнулися з проблемою обмежених ресурсів через санкції. Відтак, вони не зможуть розвиватися так, як раніше.



"Наше спільне завдання – не допустити посилення російських кібертерористів. Щоб досягти цього, потрібна співпраця між державами та державними органами, підвищення обізнаності бізнесу та громадян про загрози, обмеження ресурсів і технологій, доступних терористичній державі", – прокоментував заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.



Тільки завдяки санкціям можна забезпечити безпеку – наскільки це можливо в кіберпросторі, підкреслив він.



Однак у Держспецзв'язку зазначили,



Втім, російські хакери залишаються серйозною світовою загрозою.



"Не варто їх недооцінювати, але й не варто переоцінювати. Вони мають високу кваліфікацію та мотивацію для атак не тільки на Україну, а й на інші демократичні країни", – пояснює Держспецзв'язку.

Нагадаємо, Служба інформації та безпеки Молодови зафіксувала харкерські атаки росіян на сайти держустанов країни.

проти українських цифрових ресурсів з початку повномасштабного вторгнення Росії шість груп російських хакерів провели 240 атак.

У Держспецзв'язку повідомили, що російські хакери здійснюють кібератаки на благодійні й волонтерські організації. У відомстві нагадали, що Держспецзв'язку разом із найкращими українськими компаніями з кібербезпеки ввели ешелонований кіберзахист для держави та бізнесу.

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