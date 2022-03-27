Російські хакери здійснюють кібератаки на благодійні й волонтерські організації, - Держспецзв'язку

Про це повідомляє Держспецзв'язку.



"Вони здійснюють розвідку, збір даних, фішингові кампанії, намагаються отримати дані про контакти, банківські рахунки, товари, які закуповують для допомоги українцям. Ми бачимо комплексну активність", - заявив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.



У відомстві нагадали, що Держспецзв'язку разом із найкращими українськими компаніями з кібербезпеки ввели ешелонований кіберзахист для держави та бізнесу. Будь-яка українська компанія може звернутися до CERT-UA за адресною допомогою в захисті від DDоS-атак, моніторингу безпеки, міграції в хмарні середовища, розгортанні сучасних систем захисту від кіберзагроз робочих станцій і серверів тощо.



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