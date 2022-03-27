Російські хакери здійснюють кібератаки на благодійні й волонтерські організації, - Держспецзв'язку
Російські хакери атакують благодійні й волонтерські організації для збору інформації про допомогу українцям
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
"Вони здійснюють розвідку, збір даних, фішингові кампанії, намагаються отримати дані про контакти, банківські рахунки, товари, які закуповують для допомоги українцям. Ми бачимо комплексну активність", - заявив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.
У відомстві нагадали, що Держспецзв'язку разом із найкращими українськими компаніями з кібербезпеки ввели ешелонований кіберзахист для держави та бізнесу. Будь-яка українська компанія може звернутися до CERT-UA за адресною допомогою в захисті від DDоS-атак, моніторингу безпеки, міграції в хмарні середовища, розгортанні сучасних систем захисту від кіберзагроз робочих станцій і серверів тощо.
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