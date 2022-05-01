Служба інформації та безпеки Молодови зафіксувала харкерські атаки росіян на сайти держустанов країни

Про це повідомила Служба інформації та безпеки Молдови, пише "Європейська правда".

DDoS-атаки, яких зазнали сайти деяких молдовських держустанов, велися з-за кордону. Їх приписують російському угрупованню Killnet.



Killnet фокусується на DDoS-атаках на країни, які, на їхню думку, підтримують Україну. Так, угруповання атакувало урядові сайти ЄС, НАТО, а нещодавно – сайти румунських держорганізацій.

Молдова наразі відбиває атаки на державну інфраструктуру та мінімізує їхні наслідки.

Нагадаємо, проти українських цифрових ресурсів з початку повномасштабного вторгнення Росії шість груп російських хакерів провели 240 атак.

У Держспецзв'язку повідомили, що російські хакери здійснюють кібератаки на благодійні й волонтерські організації. У відомстві нагадали, що Держспецзв'язку разом із найкращими українськими компаніями з кібербезпеки ввели ешелонований кіберзахист для держави та бізнесу.

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