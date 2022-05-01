Служба інформації та безпеки Молодови зафіксувала харкерські атаки росіян на сайти держустанов країни
Російські хакери атакували сайти кількох держустанов Молдови
Про це повідомила Служба інформації та безпеки Молдови, пише "Європейська правда".
DDoS-атаки, яких зазнали сайти деяких молдовських держустанов, велися з-за кордону. Їх приписують російському угрупованню Killnet.
Killnet фокусується на DDoS-атаках на країни, які, на їхню думку, підтримують Україну. Так, угруповання атакувало урядові сайти ЄС, НАТО, а нещодавно – сайти румунських держорганізацій.
Молдова наразі відбиває атаки на державну інфраструктуру та мінімізує їхні наслідки.
- Нагадаємо, проти українських цифрових ресурсів з початку повномасштабного вторгнення Росії шість груп російських хакерів провели 240 атак.
- У Держспецзв'язку повідомили, що російські хакери здійснюють кібератаки на благодійні й волонтерські організації. У відомстві нагадали, що Держспецзв'язку разом із найкращими українськими компаніями з кібербезпеки ввели ешелонований кіберзахист для держави та бізнесу.
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