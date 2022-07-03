США розглядають пропозиції від 800 американських компаній з виготовлення зброї для України
Міноборони США розглядає 1,3 тис. пропозицій від 800 американських компаній щодо виготовлення зброї для України
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у телеграм.
"Міністерство оборони Сполучених Штатів розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо виготовлення інноваційної зброї для України. Пентагон визначається ідеями можливого виробництва зброї для України та американських військових", - йдеться у повідомленні.
Йдеться про можливості озброєння для протиповітряної оборони, протитанкової, протипіхотної, берегової оборони, протитанкової боротьби, безпілотних літальних систем, захищеного зв'язку. Ці напрямки Україна визначила як ключові у своїх військових потребах.
Міноборони США шукає лише тих виробників, які можуть реалізувати проекти за 30 днів, а складніші – за 180 днів, зазначає Стратком ЗСУ.
- Нагадаємо, США виділили Україні новий пакет військової допомоги, куди ввійшов NASAMS.
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