США святкують День незалежності
Сьогодні, 4 липня 2021 року, Сполучені Штати Америки святкують своє головне національне свято - День незалежності
Президент Володимир Зеленський вже привітав США зі святом та подякував за підтримку суверенітету України, передає Еспресо.TV.
"Щиро вітаю Джозефа Байдена і американський народ з Днем незалежності! Наші країни об'єднують демократичні цінності і прагнення до свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять загальну історію успіху. Вдячний США за незмінну підтримку суверенітету України", - написав Зеленський англійською мовою в твіттері.
Рівно 245 років тому представники тринадцяти колоній Великої Британії на території Північної Америки прийняли документ, що проголошував нову державу.
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