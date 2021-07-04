США святкують День незалежності

Президент Володимир Зеленський вже привітав США зі святом та подякував за підтримку суверенітету України, передає Еспресо.TV.



"Щиро вітаю Джозефа Байдена і американський народ з Днем незалежності! Наші країни об'єднують демократичні цінності і прагнення до свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять загальну історію успіху. Вдячний США за незмінну підтримку суверенітету України", - написав Зеленський англійською мовою в твіттері.







Рівно 245 років тому представники тринадцяти колоній Великої Британії на території Північної Америки прийняли документ, що проголошував нову державу.



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