США успішно випробували ракету, швидкість якої перевищує швидкість звуку у 5 разів
У США відбулися перші з 2013 року успішні випробування гіперзвукової ракети
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Під час випробувань перевірялися технології безпечного відділення ракети від літака і системи запалювання двигунів
У Пентагоні заявили, що нова зброя обіцяє бути високоефективною.
Там додали, що випробування є важливим кроком для перетворення експериментальної програми на програму виробництва.
За словами фахівців, технології дозволять запускати такі ракети не тільки з бомбардувальників, а й із літаків-штурмовиків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.51
Купівля 26.51Продаж 26.73
-
EUR
Купівля 30.88Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе