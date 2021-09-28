США успішно випробували ракету, швидкість якої перевищує швидкість звуку у 5 разів

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Під час випробувань перевірялися технології безпечного відділення ракети від літака і системи запалювання двигунів

У Пентагоні заявили, що нова зброя обіцяє бути високоефективною.



Там додали, що випробування є важливим кроком для перетворення експериментальної програми на програму виробництва.

За словами фахівців, технології дозволять запускати такі ракети не тільки з бомбардувальників, а й із літаків-штурмовиків.



