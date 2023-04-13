США відмовили у візах членам делегації Росії, яка головує в радбезі ООН
У Росії бідкаються, що США не видали візи російській делегації і не надали дозвіл на спецлітак голови МЗС Сергія Лаврова. РФ у квітні головує в радбезі ООН
Про це пише CNN.
Так, посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов сказав: "Ми закликаємо Вашингтон не зволікати з видачею віз нашій делегації, включно з нашими журналістами. Відмова у видачі віз порушує зобов'язання Сполучених Штатів як країни, що приймає штаб-квартиру ООН, перешкоджаючи належному, повноцінному функціонуванню всесвітньої організації".
Антонов також повідомив, що влада США "не дала згоди на прибуття літака" з Лавровим на борту.
"Ми очікуємо, що американці швидко видадуть дозвіл літаку на вхід у повітряний простір США без будь-яких умов чи обмежень", - сказав дипломат.
Варто зазначити, що головування в радбезі ООН змінюється щомісяця. Кожна країна-член головує по черзі. З квітня у радбезі ООН головує Росія. Відповідно до статті 24 Статуту ООН, на радбез ООН як постійний орган покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головування Росії в радбезі ООН "злим жартом".
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