Про це пише CNN.

Так, посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов сказав: "Ми закликаємо Вашингтон не зволікати з видачею віз нашій делегації, включно з нашими журналістами. Відмова у видачі віз порушує зобов'язання Сполучених Штатів як країни, що приймає штаб-квартиру ООН, перешкоджаючи належному, повноцінному функціонуванню всесвітньої організації".

Антонов також повідомив, що влада США "не дала згоди на прибуття літака" з Лавровим на борту.

"Ми очікуємо, що американці швидко видадуть дозвіл літаку на вхід у повітряний простір США без будь-яких умов чи обмежень", - сказав дипломат.

Варто зазначити, що головування в радбезі ООН змінюється щомісяця. Кожна країна-член головує по черзі. З квітня у радбезі ООН головує Росія. Відповідно до статті 24 Статуту ООН, на радбез ООН як постійний орган покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.