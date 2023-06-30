США відновили членство в ЮНЕСКО: зобов'язалися погасити борги
Сполучені Штати надали організації фінансовий план погашення заборгованих із 2011 року внесків. Країни-члени ЮНЕСКО проголосували за повернення членства США
Про це повідомили на сайті ЮНЕСКО.
Під час позачергової сесії генеральної конференції ЮНЕСКО у п'ятницю, 30 червня, в Парижі держави-члени проголосували за відновлення повноправного членства США в організації з липня.
Країна надала фінансовий план, який включав зобов’язання погасити заборгованість у розмірі 619 млн дол. США. Умовою повернення США було ухвалення представленого плану.
У четвер, 29 червня, 193 країни-члени ЮНЕСКО зібралися на позачергову сесію Генеральної конференції, щоб розглянути цю пропозицію. У п'ятницю вони прийняли американську пропозицію значною більшістю голосів: 132 за, 10 – проти.
Сполучені Штати фінансуватимуть суму, еквівалентну 22% регулярного бюджету ЮНЕСКО. До цього додадуть поступову виплату їхньої заборгованості та, починаючи з 2023 року, добровільні внески для фінансування програм, зокрема тих, що підтримують доступ до освіти в Африці, вшанування пам’яті про Голокост і захист журналістів.
2011 року адміністрація тодішнього президента США Барака Обами припинила фінансування ЮНЕСКО після того, як членом організації стала Палестина – це було заборонено американським законодавством.
2017 року адміністрація Трампа оголосила про вихід із ЮНЕСКО через "антиізраїльську упередженість". Невдовзі про вихід з організації оголосив Ізраїль.
Офіційно Сполучені Штати вийшли з ЮНЕСКО 1 січня 2019 року, але залишили за собою статус спостерігача.
Серед причин повернення в організацію у США назвали реформи й нові ініціативи ЮНЕСКО.
- 8 червня США надіслали листа генеральному директору ЮНЕСКО щодо повернення до організації вже в липні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.47
-
EUR
Купівля 40.31Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе