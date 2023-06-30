Про це повідомили на сайті ЮНЕСКО.

Під час позачергової сесії генеральної конференції ЮНЕСКО у п'ятницю, 30 червня, в Парижі держави-члени проголосували за відновлення повноправного членства США в організації з липня.

Країна надала фінансовий план, який включав зобов’язання погасити заборгованість у розмірі 619 млн дол. США. Умовою повернення США було ухвалення представленого плану.

У четвер, 29 червня, 193 країни-члени ЮНЕСКО зібралися на позачергову сесію Генеральної конференції, щоб розглянути цю пропозицію. У п'ятницю вони прийняли американську пропозицію значною більшістю голосів: 132 за, 10 – проти.

Сполучені Штати фінансуватимуть суму, еквівалентну 22% регулярного бюджету ЮНЕСКО. До цього додадуть поступову виплату їхньої заборгованості та, починаючи з 2023 року, добровільні внески для фінансування програм, зокрема тих, що підтримують доступ до освіти в Африці, вшанування пам’яті про Голокост і захист журналістів.

2011 року адміністрація тодішнього президента США Барака Обами припинила фінансування ЮНЕСКО після того, як членом організації стала Палестина – це було заборонено американським законодавством.

2017 року адміністрація Трампа оголосила про вихід із ЮНЕСКО через "антиізраїльську упередженість". Невдовзі про вихід з організації оголосив Ізраїль.

Офіційно Сполучені Штати вийшли з ЮНЕСКО 1 січня 2019 року, але залишили за собою статус спостерігача.

Серед причин повернення в організацію у США назвали реформи й нові ініціативи ЮНЕСКО.