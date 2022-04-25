США вірять, що Україна здатна виграти війну проти Росії, - очільник Пентагону Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може виграти війну проти Росії за умови належної підтримки та наявності необхідного озброєння
Про це повідомляє CNN.
На пресконференції у Польщі, яку було його присвячену візиту Ллойда Остіна та державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва, очільник Пентагону запевнив, що Сполучені Штати вірять у перемогу України.
"З точки зору їхньої здатності перемагати, перший крок до перемоги — це віра в те, що ти можеш перемогти. І тому вони вірять, що ми можемо перемогти. Ми віримо, що ми – вони – можемо перемогти, якщо у них буде відповідне обладнання, належна підтримка. Ми робитимемо все можливе і продовжуватимемо робити все, що в наших силах", – пообіцяв Остін.
- 24 квітня до Києва прибули держсекретар Ентоні Блінкен і Ллойд Остін.
- 25 квітня Володимир Зеленський заявив, що у ході переговорів з Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном йшлося про допомогу ЗСУ, фінансову підтримку, посилення санкцій проти РФ і безпекові гарантії Україні.
- 25 квітня Ентоні Блінкен висловив переконання, що незалежна Україна існуватиме значно довше, ніж перебуватиме при владі російський диктатор Володимир Путін.
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