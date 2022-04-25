Незалежна Україна існуватиме значно довше, ніж перебуватиме на сцені Путін, - Блінкен після візиту до Києва

Про це Блінкен заявив за підсумками візиту до Києва, повідомляє CNN.

За його словами, США допомагатимуть Україні в протистоянні російській агресії, доки не побачать остаточного успіху.

"Ми не знаємо, як розгортатиметься решта цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна існуватиме значно довше, ніж Володимир Путін перебуватиме на сцені. І наша підтримка України надалі буде продовжуватися. Вона триватиме, поки ми не побачимо остаточного успіху", - запевнив Блінкен.

На пресконференції у Польщі, присвяченій візиту до України, він додав, що захоплений професіоналізмом та мужністю українських військових.

"Під час зустрічі ми висловили найглибші співчуття президенту Зеленському в зв’язку з втратою такої кількості мирних жителів і, звісно, ​​втратою тих мужніх воїнів, які виконали чудову роботу з відбиття атак російських сил. Ми також висловили своє захоплення їхнім професіоналізмом та їхньою відданістю захищати свою демократію", - сказав Блінкен.

24 квітня до Києва прибули держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін.

25 квітня Володимир Зеленський заявив, що у ході переговорів з Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном йшлося про допомогу ЗСУ, фінансову підтримку, посилення санкцій проти РФ і безпекові гарантії Україні.

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