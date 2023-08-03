США ввели нові санкції проти наукових установ та громадян Росії
Міністерство фінансів США оголосило про введення додаткових санкцій проти Росії, у тому числі проти наукових установ зі складу Російської академії наук (РАН)
Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами мінфіну США.
Так, у списку санкцій США опинилися Інститут загальної фізики імені Прохорова Російської академії наук, Казанський науковий центр РАН, а також Інститут фізики твердого тіла РАН.
Крім того, до переліку обмежень додані двоє фізичних осіб з Росії та ОАЕ, пов’язані з компанією Vega Strategic Services, а також із лідером Чечні Рамзаном Кадировим. Додатково у списку позначені два вантажні судна та одна яхта.
- Нагадаємо, також сьогодні, 3 серпня, Рада ЄС запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з незаконним вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Мінська до агресії.
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