Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Обмеження у ВПК і синхронізація з заходами щодо РФ: ЄС вводить нові санкції проти Білорусі

Обмеження у ВПК і синхронізація з заходами щодо РФ: ЄС вводить нові санкції проти Білорусі

3 серпня, 2023 четвер
18:06
Війна з Росією

Рада ЄС сьогодні, 3 серпня, запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з незаконним вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Мінська до агресії

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Єврокомісії.

Зокрема, нові заходи забезпечують тісніше узгодження санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі та допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій через Білорусь.

Ці заходи поширюють заборону експорту до Білорусі низки особливо чутливих товарів та технологій, які сприяють військово-технічному прогресу Білорусі.

Рада ЄС також запроваджує додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів та технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі. Зміни також наводять санкції щодо Білорусі у відповідність до режиму санкцій щодо Росії.

"Ці обмежувальні заходи вводяться в прискореному порядку через терміновість, пов'язану з боротьбою з обходом певних товарів і технологій з високим ступенем конфіденційності", - йдеться у повідомленні.

Рада Європейського Союзу також схвалила запровадження санкцій проти 38 фізичних і трьох юридичних осіб із Білорусі у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини у країні, йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Підсанкційні білоруські громадяни й компанії несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини та сприяють репресіям проти громадянського суспільства та демократичних сил у Білорусі, пояснюють у Брюсселі.

Санкційні списки поповнились, серед іншого, співробітниками пенітенціарних установ Білорусі, причетними до тортур і жорстокого поводження з ув'язненими, пропагандистами й суддями, причетними до переслідування демократичної опозиції, активістів і журналістів.

У чорний список також потрапили три державні підприємства Білорусі, які вжили заходів проти працівників або звільнили їх за участь у мирних протестах і страйках, і білоруський державний нафтохімічний конгломерат "Белнефтехим".

Обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі тепер застосовуються до 233 фізичних та 37 юридичних осіб. Їхні активи в Євросоюзі підлягають заморожуванню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.

  • Нагадаємо, 13 червня США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі.
  • 26 липня посли ЄС погодили введення додаткових санкцій щодо Білорусі через її причетність до вторгнення Росії в Україну.
ЄС
Білорусь
санкції проти Росії
Читайте також:
На фото: ДБР
2 серпня, 2023 середа
Військовослужбовці-депутати Київради рік не з'являлися на військову службу: оголошено підозру екскомандиру, який їх відрядив
Олександр Усик
1 серпня, 2023 вiвторок
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
Роман Безсмертний
31 липня, 2023 понедiлок
Однією з причин агресії РФ є плани України щодо розробки й видобутку сланцевих вуглеводнів і освоєння шельфу Чорного моря, - Безсмертний
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.59
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
3 серпня
18:38
Окупанти
Унаслідок успішних українських атак кількість обстрілів противником зменшилася, - Сили оборони півдня
18:35
Оновлено
Нива Вінниця - Агробізнес, Кубок України
Кубок України: Результати усіх матчів 1/64 фіналу
18:26
Індія долучиться до зустрічі у Саудівській Аравії для обговорення української Формули миру
18:22
Ексклюзив
кавун
"Як би важко не було": Фермери Херсонщини заявляють, що врожай кавунів є, хоч і не в довоєнних масштабах
18:15
Огляд
САУ "Богдана"
САУ "Богдана": як розробляли українську гаубицю і які її технічні характеристики
18:05
Наталія Гуменюк
Гуменюк: Україна не причетна до атаки на корабель РФ у Чорному морі
18:05
OPINION
Валерій Пекар
Ідеал пересічного виборця - це совок з українською мовою
17:43
CoinPay
Українська криптоплатформа CoinPay заявила про закриття
17:21
Білорусь вертоліт
"Готові без вагань застосувати зброю": Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю
16:52
суддя Олексій Тандир
ДБР завершило розслідування у справі судді Тандира, підозрюваного в смертельній ДТП із нацгвардійцем
16:49
Порошенко привіз авторемонтні майстерні у бригаду, яка воює під Авдіївкою і Бахмутом
16:45
тюрма
У Росії почали масово вербувати на війну в Україні жінок у колоніях, - правозахисниця
16:44
Ексклюзив
Ворог намагається оточити Авдіївку, вдаючися до "м'ясних" штурмів, - Легіон Свободи
16:40
Microsoft
Microsoft: російські хакери причетні до фішингових атак десятків глобальних організацій через чати Teams
16:39
Аналітика
В Україні продовжують відкриватися компанії зі зв’язками в Росії та Білорусі. Дослідження Youcontrol
16:32
Адвокати Костянтина Жеваго повідомляють про його непричетність до справи НАБУ про корупцію у Верховному Суді
16:31
Кремінь Тарас
Російська музика в публічному просторі: в Раді пропонують збільшити штрафи, мовний омбудсмен прокоментував
16:30
США китай
США занепокоєні закликами Китаю до контршпигунства за громадянами, – Reuters
16:14
Ексклюзив
Батальйон "Свобода": Ворог не полишає спроб атакувати на Бахмутському напрямку, в хід іде багато техніки
16:08
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Юрій Богданов
Україна - Польща: усі тертя слід розглядати у контексті сусідських виборів
15:51
Андрій Загданський
Режисер Загданський отримає "Золоту Дзиґу" за внесок у розвиток українського кіно
15:41
спека
Спека до +38 °C: Наталка Діденко про погоду на найближчі три дні
15:36
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
У консалтинговій групі "А-95" назвали прогнозовану ціну на пальне найближчими тижнями
15:21
Нацгвардія
Виписали собі майже 1 млн грн "бойових", не працюючи на фронті: керівництву навчального центру НГУ оголосили підозри
15:01
окупанти Маріуполь
МВС ідентифікувало понад 232 тис. воєнних злочинців і зрадників за час масштабної війни
15:00
Мавка
Названо дату національної прем'єри "Мавки" в онлайн-кінотеатрі
14:41
військовий шпиталь
Бойові медики на передовій зможуть робити переливання крові, але після підготовки МОЗ, - Маляр
14:10
Джо Байден
Байден закликав хунту в Нігері звільнити президента Базума
14:07
Ексклюзив
Федір Веніславський
Нардеп Веніславський пояснив, чому не можна проводити вибори під час воєнного стану
14:05
Військові лікарі РФ
Окупанти завезли з Росії на Запоріжжя медичний персонал: розселяють у захоплених оселях українців
14:02
OPINION
Орест Сохар
Бункерний нацьковує "білоруську борзу" на НАТО
13:56
ЧВК Вагнер
Частина бойовиків ПВК Вагнера підійшла до литовського кордону, - Науседа
13:52
літак рф
Росіяни залучили до війни проти України курсантів льотних училищ, – ЦНС
13:50
Євросоюз
ЄС засудив ядерні погрози РФ Україні, нагадавши про російську згоду з неприпустимістю такої війни
13:43
Кримський міст
Данілов: СБУ брала участь в обох підривах Кримського мосту
13:29
Леся Гасиджак
Леся Гасиджак пояснила, чому некоректно порівнювати витрати на будівництво музею з купівлею дронів для армії
13:21
в Броварах розбився гвинтокрил
Катастрофа гелікоптера з керівництвом МВС: оголошено підозри п'яти посадовцям ДСНС
13:21
Ексклюзив
ДБР
Нардеп Дубінський затягуватиме розслідування щодо нього, користуючись мандатом і медійністю, - політолог Рейтерович
13:17
На Мелітопольському напрямку нацгвардійці просунулися на 650 метрів углиб оборони ворога
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV