Про це йдеться у повідомленні на сторінці Єврокомісії.

Зокрема, нові заходи забезпечують тісніше узгодження санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі та допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій через Білорусь.

Ці заходи поширюють заборону експорту до Білорусі низки особливо чутливих товарів та технологій, які сприяють військово-технічному прогресу Білорусі.

Рада ЄС також запроваджує додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів та технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі. Зміни також наводять санкції щодо Білорусі у відповідність до режиму санкцій щодо Росії.

"Ці обмежувальні заходи вводяться в прискореному порядку через терміновість, пов'язану з боротьбою з обходом певних товарів і технологій з високим ступенем конфіденційності", - йдеться у повідомленні.

Рада Європейського Союзу також схвалила запровадження санкцій проти 38 фізичних і трьох юридичних осіб із Білорусі у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини у країні, йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Підсанкційні білоруські громадяни й компанії несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини та сприяють репресіям проти громадянського суспільства та демократичних сил у Білорусі, пояснюють у Брюсселі.

Санкційні списки поповнились, серед іншого, співробітниками пенітенціарних установ Білорусі, причетними до тортур і жорстокого поводження з ув'язненими, пропагандистами й суддями, причетними до переслідування демократичної опозиції, активістів і журналістів.

У чорний список також потрапили три державні підприємства Білорусі, які вжили заходів проти працівників або звільнили їх за участь у мирних протестах і страйках, і білоруський державний нафтохімічний конгломерат "Белнефтехим".

Обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі тепер застосовуються до 233 фізичних та 37 юридичних осіб. Їхні активи в Євросоюзі підлягають заморожуванню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.