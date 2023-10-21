США ввели санкції проти китайських компаній, які сприяли ракетній програмі Пакистану
Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох організацій в Китаї, які сприяли розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставлення до Пакистану
Про це йдеться на сайті уряду США.
"Сьогодні ми визначаємо три організації відповідно до виконавчого наказу, який спрямований на розповсюджувачів зброї масового знищення та засобів її доставлення. Ці три організації, розташовані в КНР, працювали над постачанням ракетного обладнання для пакистанської програми балістичних ракет", - зазначається у повідомленні.
Зокрема, йдеться про такі компанії:
- General Technology Limited - займалася поставками матеріалів для паяння, які використовуються для з'єднання компонентів в ракетних двигунах для балістичних ракет і при виробництві камер згоряння;
- Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd - працювала над поставкою оправок та іншого обладнання, яке може використовуватися при виробництві твердопаливних ракетних двигунів;
- Changzhou Utek Composite Company Ltd, - з 2019 року компанія працює над поставками скловолокна D-glass, кварцової тканини та тканини з високим вмістом кремнезему, всі з яких знаходять застосування у ракетних системах.
Ці три організації, розташовані в Китаї, працювали над постачанням ракетного обладнання для програми балістичних ракет Пакистану.
"Сьогоднішні дії демонструють, що Сполучені Штати продовжуватимуть діяти проти розповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та відповідної закупівельної діяльності, яка викликає занепокоєння, де б вони не відбувалися", - наголосили в держдепі США.
- Також напередодні США додали до списку експортного контролю 42 китайські компанії, які підтримують військову та оборонно-промислову базу Росії.
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