Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ США ввели санкції проти китайських компаній, які сприяли ракетній програмі Пакистану

США ввели санкції проти китайських компаній, які сприяли ракетній програмі Пакистану

21 жовтня, 2023 субота
07:05
Світ США китай санкції

Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох організацій в Китаї, які сприяли розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставлення до Пакистану

Про це йдеться на сайті уряду США.

"Сьогодні ми визначаємо три організації відповідно до виконавчого наказу, який спрямований на розповсюджувачів зброї масового знищення та засобів її доставлення. Ці три організації, розташовані в КНР, працювали над постачанням ракетного обладнання для пакистанської програми балістичних ракет", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, йдеться про такі компанії:

  • General Technology Limited - займалася поставками матеріалів для паяння, які використовуються для з'єднання компонентів в ракетних двигунах для балістичних ракет і при виробництві камер згоряння;
  • Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd - працювала над поставкою оправок та іншого обладнання, яке може використовуватися при виробництві твердопаливних ракетних двигунів;
  • Changzhou Utek Composite Company Ltd, - з 2019 року компанія працює над поставками скловолокна D-glass, кварцової тканини та тканини з високим вмістом кремнезему, всі з яких знаходять застосування у ракетних системах.

Ці три організації, розташовані в Китаї, працювали над постачанням ракетного обладнання для програми балістичних ракет Пакистану.

"Сьогоднішні дії демонструють, що Сполучені Штати продовжуватимуть діяти проти розповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та відповідної закупівельної діяльності, яка викликає занепокоєння, де б вони не відбувалися", - наголосили в держдепі США.

  • Також напередодні США додали до списку експортного контролю 42 китайські компанії, які підтримують військову та оборонно-промислову базу Росії.

Китай
зброя
Пакистан
Читайте також:
Карта. Авдіївка_1710
18 жовтня, 2023 середа
Подібної недбалості ще не було: боєць ЗСУ про шалені втрати ворога біля Авдіївки
вертоліт Мі-8МТВ.
20 жовтня, 2023 п'ятниця
Хорватія передала Україні вертольоти Мі-8
20 жовтня, 2023 п'ятниця
У найстаршої матері України за рішенням суду заберуть доньку: дівчинка скаржилася на знущання
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
21 жовтня
08:12
Обстріл Кривого Рогу 21 жовтня
Росіяни вночі атакували Кривий Ріг: зруйновано об'єкт промислової інфраструктури
08:05
OPINION
Павло Клімкін
Сі бачить світ через китайські й точно не російські окуляри
08:05
Огляд
Вирок для сучасності, сни Айнштайна і шлюбний стартап, - 5 книг про те, як створити майбутнє
07:55
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони за добу знищили 16 танків, 55 бронемашин і 790 військових армії РФ, - Генштаб
07:42
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ готується до наступного етапу війни, попереду важкі часи, - генерал армії Ізраїлю Хагарі
06:45
окупанти орки танк рф
Російська армія перегрупувалася і відновила наступ на Авдіївку, – ISW
06:29
Дональд Трамп
Трампа оштрафували на $5000 за пост у соцмережі з фото співробітниці суду
05:59
Джо Байден
Промову Байдена про Україну та Ізраїль переглянули у США понад 20 млн телеглядачів
05:36
Україна Японія
Японія запускає нову програму підтримки біженців з України
05:08
Чорне море
Болгарія, Румунія та Туреччина готуються до розмінування Чорного моря
04:40
В ISW розповіли про успіхи операції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
04:12
Зузана Чапутова
Президентка Словаччини відмовляється затверджувати уряд проросійської коаліції
03:44
росія, Китай
У Пентагоні розповіли чим Китай допомагає Росії у війні проти України
03:16
Південна Корея
Південна Корея може розкрити стратегічні резерви нафти у разі загострення конфлікту на Близькому Сході
02:48
ізраїльські солдати
Знищені тунелі, командні пункти та ключові фахівці: ЦАХАЛ повідомив про результати обстрілів Гази
02:20
ЄС та США закликали Китай до тиску на Росію та прямого діалогу з Україною
01:52
ЄC запланував консультації щодо нового пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg
01:24
Оновлено
ІЛ-76
Російський Іл-76 загорівся під час вильоту з військового аеродрому в Таджикистані
00:56
Швеція
Уряд Швеції вирішив скорегувати політику щодо мігрантів
00:47
Прапор США
США попередили 100 країн: Росія намагатиметься підірвати довіру до виборів, - Reuters
00:30
Ексклюзив
ізраїльські солдати
"Триває підготовка, вживаються певні заходи": дипломат Мільман про наземну операцію Ізраїлю в Газі
00:28
НАТО
Треба якнайшвидше заспокоїти ситуацію на Близькому Сході та продовжити підтримку України, - заступник генсека НАТО
2023, п'ятниця
20 жовтня
23:48
аеропорт Бориспіль
Аеропорт "Бориспіль" планує почати прийом рейсів через місяць після кінця війни
23:37
Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 жовтня
23:35
Ексклюзив
У "Інформаційному спротиві" пояснили, чому Україні поки не дають ракети TAURUS
23:13
Секретар РНБО Олексій Данілов
Мова йде не про церкву, а про інституцію, яке бере участь у війні, - Данілов про голосування щодо УПЦ (МП)
22:52
Джим Джордан
Республіканці більше не висуватимуть Джордана на посаду спікера Конгресу США
22:34
Бельгія
Теракт у Брюсселі: міністр юстиції Бельгії йде у відставку
22:21
Верховна Рада
Заборона релігійних організацій, пов'язаних із РФ: хто з нардепів не підтримав законопроєкт, - рух Чесно
22:20
Сергій Суровікін
Суровікін більше не очолює Повітряно-космічні сили РФ: ЗМІ назвали наступника
21:50
Ексклюзив
ізраїльські солдати
Операція Ізраїлю в Газі буде проходити в три етапи, - воєнкорка Сампан
21:50
Білий дім
Білий дім подав запит до Конгресу на виділення $100 млрд на військову допомогу, з них $61 млрд - для України
21:37
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС звільнив двох американок, яких тримав у заручницях
21:13
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Сі Цзіньпін не хоче воювати з Заходом, але від Путіна відмовитись не готовий, - Клімкін
21:11
Ілюстративне фото
Росія ракетою влучила в дачний кооператив у Кривому Розі: загинув чоловік
21:04
Мілорад Додік
США запровадили санкції проти соратників проросійського діяча Боснії Додіка
20:57
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар"
"Зоря" здійснила камбек проти "Оболоні": розклад і результати всіх матчів 11-го туру УПЛ
20:54
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Мобільний зв'язок в умовах блекаутів: оператори розповіли про рівень готовності
20:51
OPINION
Юрій Гудименко
Не думайте, що РПЦ в Україні вже заборонили
20:45
Огляд
Вбивці квіткової повні
Простір "Териконів" та "Вбивць квіткової повні": що подивитися на вихідних
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV