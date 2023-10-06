Підтримували військову та оборонно-промислову базу РФ: США запровадили санкції проти 42 китайських компаній
Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 6 жовтня, додали списку експортного контролю 42 китайські компанії, які підтримують військову та оборонно-промислову базу Росії
Про це інформує Reuters.
Деякі з компаній постачали до РФ інтегральні схеми американського походження, серед яких є мікроелектроніка, яку Росія використовує для систем точного наведення ракет і безпілотників, що запускаються проти цивільних об'єктів в Україні, йдеться у заяві міністерства торгівлі США.
До списку торгового експортного контролю також потрапили сім компаній з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Великої Британії.
"Сьогоднішнє доповнення до списку компаній дає чіткий сигнал: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це і вживемо заходів", - заявив помічник міністра з питань експортного контролю Метью Аксельрод.
- 14 вересня США ввели нові санкції проти понад 150 компаній та осіб, які допомагають РФ обходити обмеження.
- Міністерство фінансів США 19 вересня оголосило про санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників.
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