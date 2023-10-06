Підтримували військову та оборонно-промислову базу РФ: США запровадили санкції проти 42 китайських компаній

Про це інформує Reuters.

Деякі з компаній постачали до РФ інтегральні схеми американського походження, серед яких є мікроелектроніка, яку Росія використовує для систем точного наведення ракет і безпілотників, що запускаються проти цивільних об'єктів в Україні, йдеться у заяві міністерства торгівлі США.

До списку торгового експортного контролю також потрапили сім компаній з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Великої Британії.

"Сьогоднішнє доповнення до списку компаній дає чіткий сигнал: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це і вживемо заходів", - заявив помічник міністра з питань експортного контролю Метью Аксельрод.