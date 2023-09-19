США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану імпортувати деталі для дронів і літаків

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Нові американські санкції стосуються семи фізичних та чотирьох юридичних осіб із Ірану, Китаю, Росії та Туреччини, які сприяли постачанню й фінансуванню виробництва іранських військових літаків і дронів.

Йдеться про Іранську авіабудівну промислову компанію (HESA), яка, серед іншого, виробляє безпілотники Shahed, що використовуються Росією проти України – хоча вона під санкціями США з 2008 року, але з минулого року використовувала нову назву для укладання контрактів.

Під санкції США потрапили чинний керівник HESA, його заступник і директор із виробництва, а також одна китайська компанія та її керівник, три компанії з РФ і двоє громадян Туреччини, що брали участь у мережі постачання компонентів до Ірану.

Сполучені Штати послідовно запроваджують санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом безпілотників в Ірані.