США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану імпортувати деталі для дронів і літаків
Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну США.
Нові американські санкції стосуються семи фізичних та чотирьох юридичних осіб із Ірану, Китаю, Росії та Туреччини, які сприяли постачанню й фінансуванню виробництва іранських військових літаків і дронів.
Йдеться про Іранську авіабудівну промислову компанію (HESA), яка, серед іншого, виробляє безпілотники Shahed, що використовуються Росією проти України – хоча вона під санкціями США з 2008 року, але з минулого року використовувала нову назву для укладання контрактів.
Під санкції США потрапили чинний керівник HESA, його заступник і директор із виробництва, а також одна китайська компанія та її керівник, три компанії з РФ і двоє громадян Туреччини, що брали участь у мережі постачання компонентів до Ірану.
Сполучені Штати послідовно запроваджують санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом безпілотників в Ірані.
- 19 вересня міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Ірану для перемовин з військовим керівництвом країни, зокрема з головою генштабу.
- Також сьогодні президент Ірану Ібрагім Райсі, який часто висловлював свою солідарність з Росією, запропонував своє посередництво у діалозі між Москвою та Києвом.
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