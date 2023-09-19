Шойгу прибув до Ірану для перемовин з військовим керівництвом країни

Про це пише Міноборони РФ.

Зазначається, що начальник іранського генштабу Мохаммад Багері особисто зустрів Шойгу.

"Під час візиту делегація міноборони Росії проведе низку переговорів із військовим керівництвом республіки. Цей візит сприятиме зміцненню російсько-іранських військових зв'язків та стане важливим етапом розвитку співпраці між двома країнами", - заявляє міністерство країни-терористки.

Пропагандистське видання "РИА.Новости" повідомляє, що наразі Шойгу та Багері обговорили ситуацію в Карабаху, Сирії та Афганістані.