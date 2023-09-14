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США ввели нові санкції проти понад 150 компаній та осіб, які допомагають РФ обходити обмеження

14 вересня, 2023 четвер
18:44
Війна з Росією санкції проти рф

США запровадили санкції проти понад 150 компаній та фізичних осіб, які залучені в постачанні американських та інших західних технологій і товарів до Росії, зокрема, шляхом обходу санкцій

Про це повідомляє Мінфін США.

Під санкції потрапили компанії та люди, які допомагають російському ВПК, залучені у виробництві ракет, ударних БПЛА, а також постачають електроніку та компоненти, без яких процес виробництва озброєнь був би неможливим.

У списку, зокрема, засновник Російської мідної компанії Ігор Алтушкін, голова ради директорів АТ "Трансмашхолдинг" Андрій Бокарєв, засновник Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандер Махмудов та його син Джахангір Махмудов.

Також під санкціями опинилися, зокрема, Автоваз, Москвич, Росавтодор, НВО "Сатурн", Сінко-Банк, 61-й, 71-й та 72-й авторемонтні заводи, а також Ульянівський патронний завод, Ростовський інститут радіозв'язку та інші компанії.

Окрім російських компаній, під санкціями опинилися юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини, ЦАР та інші.

Наприклад, обмеження введені проти фінських компаній — Siberica і Luminor, — і їхніх естонських та французьких співробітників, які брали участь у постачанні електронних компонентів російським фірмам — наприклад, камер для безпілотників, літієвих батарей та оптичних фільтрів.

Що відомо про санкції проти РФ

Новий 11-й пакет санкцій проти РФ мали ухвалити до кінця травня, однак Будапешт зажадав виключити з переліку три угорські компанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ. 

Також із вимогою виключити зі списку її компанії виступила Греція.

8 травня видання Finacial Times повідомило, що Європейський Союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки.

У червні видання Politico повідомило, що Німеччина, Франція та ще кілька країн-членів ЄС побоюються, що заходи, спрямовані на те, щоби не дати росіянам обходити санкції, можуть погано вплинути на дипломатичні стосунки.

15 червня Bloomberg писав, що ЄС може прибрати з нового санкційного списку 5 китайських компаній, які пов'язані з РФ.

21 червня посли ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають окупантам обходити раніше накладені обмеження.

28 червня Швейцарія додала до списків обмежень щодо РФ нових осіб і організацій, таким чином країна підтримала 11-й пакет санкцій ЄС.

Згодом, 20 липня, Рада Європейського Союзу підтримала дію санкцій, спрямованих проти окремих секторів економіки Росії, до кінця січня наступного року. Згодом Європейський союз запровадив нові санкції проти 7 російських фізичних осіб та п’яти організацій за поширення пропаганди та дезінформації.

Уже у вересні Reuters писав, що ЄС планує прибрати з санкційного списку трьох російських бізнесменів.

13 вересня Євросоюз продовжив антиросійські санкції ще на пів року.

санкції проти Росії
США
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