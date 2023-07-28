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ЄС запровадив нові санкції проти Росії

28 липня, 2023 п'ятниця
18:00
Війна з Росією санкції проти рф

Європейський союз у п'ятницю, 28 липня, запровадив нові санкції проти 7 російських фізичних осіб та п’яти організацій за поширення пропаганди та дезінформації

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ухвалила рішення про введення обмежувальних заходів проти семи російських фізичних осіб та п’яти організацій, відповідальних за проведення кампанії маніпулювання цифровою інформацією під назвою RRN  (Recent Reliable News), спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди на підтримку агресивної війни Росії проти України", -  йдеться у заяві.

Зазначається, що кампанія RRN, в якій брали участь державні органи, базується на фейкових веб-сторінках, які використовують ідентифікацію національних ЗМІ та державних сайтів, а також фальшиві акаунти в соціальних мережах. Ця скоординована та цілеспрямована інформаційна маніпуляція, за повідомленням Ради ЄС, є частиною ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та держав-членів. 

Зокрема, Рада ввела обмежувальні заходи щодо Inforos і трьох його засновників. Inforos - це інтернет-видання, яке тісно пов’язане з російською військовою розвідкою. 

Також під санкції потрапила АНО "Діалог" - російська некомерційна організація, створена Департаментом інформації та технологій Москви та тісно пов’язаної з адміністрацією президента. А також Інститут російської діаспори, Агентство соціального дизайну, Structura National Technologies та двох російських ІТ-компаній.

Росія
ЄС
пропаганда
санкції ЄС проти Росії
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