Про це повідомили в пресслужбі міністерства економіки Японії.

"З огляду на поточну ситуацію в Україні, а також з метою сприяння міжнародним зусиллям Японії щодо підтримання міжнародного миру та виходячи зі змісту заходів, які нещодавно вирішили вжити провідні країни світу, Кабінет Міністрів у п'ятницю, 28 липня 2023 року, схвалив часткову зміну до Наказу про контроль за експортною торгівлею з метою запровадження заходів щодо заборони експорту до Росії", - ідеться в повідомленні.

Нові обмежувальні заходи набудуть чинності з 9 серпня 2023 року.

Так, у списку заборонених до експорту товарів у Росію є транспортні засоби та запчастини до них. Мовиться, зокрема, про бензиновий і дизельний двигуни з об'ємом понад 1,9 літра. Також у списку є гібридні автомобілі та електромобілі.

Зазначають, що зараз список підсанкційних товарів є приблизним. Остаточний представлять 2 серпня 2023 року. Наразі ж серед заборонених до експорту товарів є:

електричне обладнання та його частини;

залізничні локомотиви, колійні транспортні засоби, електровози, тепловози;

хімічні та інші речовини, зокрема, гашене вапно, перекис водню, барвники та пігменти, поліграфічні фарби, мастила, засоби для обробки текстилю, шкіри, хутра тощо, модифікований крохмаль, клеї;

продукція для хімпромисловості - реагенти, каталізатори, прискорювачі реакцій;

пластмаси й вироби з них, зокрема, акрилові полімери;

гума й гумові вироби, зокрема, шини для великогабаритних транспортних засобів;

деревина та дерев'яні вироби, серед яких є вироби з фанери, шпон і панелі з нього, а також меблі;

вироби з натурального та композитного корку;

целюлоза й макулатура, папір, картон і картонні вироби;

бавовна та бавовна тканина, пряжа, штучне волокно й текстиль;

вата, тканини, промисловий текстиль і вироби з нього, трикотаж, вживаний одяг;

камінь, гіпс, цемент, асфальт, азбест, слюда тощо;

керамічні вироби, скло й скляні вироби;

залізо, мідь, сталь, нікель, алюміній, свинець тощо й вироби з них;

котли, обладнання, їхні частини та приладдя;

яхти, а також прогулянкові й спортивні судна тощо;

матеріали для фотографії чи плівки, зокрема, світлочутлива рулонна фотоплівка.