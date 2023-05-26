Про це йдеться в повідомленні японського МЗС.

Санкції запроваджено проти низки російських авіаційних підприємств, зокрема авіазаводів "Урал", "Комсомольськ-на-Амурі" та "Іркутськ", конструкторського бюро машинобудування із Коломни, НВП "Пульсар", групи "ГАЗ", торгового дому "РОСЕЛ", Державного ракетного центру ім. Макєєва та інших організацій.

Зазначається, що до обмежувального пакета також включені російські Фонд національного добробуту і Фонд захисту національних цінностей, кошти яких використовуються російським режимом для продовження війни проти України.

Відомо також, що стосовно визначених фізичних і юридичних осіб буде здійснено заморожування рахунків, якщо такі будуть виявлені в Японії, а також заборонені будь-які фінансові операції з ними.

У рамках нового санкційного пакета Токіо запровадив заборону на надання будівельних та інженерних послуг для Росії та розширив перелік забороненого експорту низкою товарів, які сприяють зміцненню промислової бази РФ. Деталі цих санкцій, у тому числі перелік товарів, що підпадають під експортні обмеження, будуть визначені пізніше.