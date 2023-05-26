"Урал" "Комсомольськ-на-Амурі" та "ГАЗ": уряд Японії оголосив черговий пакет санкцій проти росіян та їхніх компаній
Уряд Японії оголосив новий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 17 фізичних та 78 юридичних осіб із РФ і 7 громадян України, які сприяють росіянам в окупації територій
Про це йдеться в повідомленні японського МЗС.
Санкції запроваджено проти низки російських авіаційних підприємств, зокрема авіазаводів "Урал", "Комсомольськ-на-Амурі" та "Іркутськ", конструкторського бюро машинобудування із Коломни, НВП "Пульсар", групи "ГАЗ", торгового дому "РОСЕЛ", Державного ракетного центру ім. Макєєва та інших організацій.
Зазначається, що до обмежувального пакета також включені російські Фонд національного добробуту і Фонд захисту національних цінностей, кошти яких використовуються російським режимом для продовження війни проти України.
Відомо також, що стосовно визначених фізичних і юридичних осіб буде здійснено заморожування рахунків, якщо такі будуть виявлені в Японії, а також заборонені будь-які фінансові операції з ними.
У рамках нового санкційного пакета Токіо запровадив заборону на надання будівельних та інженерних послуг для Росії та розширив перелік забороненого експорту низкою товарів, які сприяють зміцненню промислової бази РФ. Деталі цих санкцій, у тому числі перелік товарів, що підпадають під експортні обмеження, будуть визначені пізніше.
- 25 травня повідомлялося, що Європейський союз заблокував понад €200 млрд активів центрального банку Росії відтоді як Москва здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
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