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ЄС заблокував активи центробанку РФ на понад €200 млрд

25 травня, 2023 четвер
23:13
Економіка Центробанк Росії

Європейський союз заблокував понад €200 млрд активів центрального банку Росії відтоді як Москва здійснила повномасштабне вторгнення в Україну

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це підкреслює важливість дискусій про те, як використовувати зазначені кошти для відновлення України.

Країни ЄС повідомили нові дані про заблоковані активи після 10-го пакету санкцій, які змусили банки оприлюднити інформацію про розмір своїх активів.

"Євросоюз зобов'язується гарантувати, що Росія заплатить за збитки, завдані Україні. Ось чому ЄС вивчає способи використання російських заморожених та знерухомлених активів для цієї мети", − заявив офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд, який підтвердив цифри.

ЄС також заморозив 24,1 мільярда євро російських приватних активів фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції. Блок наклав санкції на майже 1500 осіб, обмежив експорт сотень товарів і технологій та націлився на велику кількість ключових джерел доходу Москви, але мав труднощі з пошуком та заморожуванням активів підсанкційних російських мільярдерів.

За словами Віганда, комісія тісно співпрацює зі Швецією, яка головує в ЄС, аби "просунути вперед обговорення" варіантів використання заморожених активів російського центрального банку.

ЄС також продовжує обговорення цього питання з союзниками, "щоб забезпечити необхідну координацію на міжнародному рівні". Очікується, що лідери ЄС обговорять це на своїй наступній зустрічі в червні.

Окремо ЄС розглядає повноваження конфісковувати приватні активи росіян, які потрапили під санкції, у разі кримінального правопорушення, розширивши список злочинів, таких як відмивання грошей і корупція, аби включити ухилення від санкцій ЄС.

  • Нагадаємо, 11 травня Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії – як приватних, так і державних – для відбудови України.
ЄС
санкції проти Росії
Війна з Росією
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