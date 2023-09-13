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Євросоюз продовжив антиросійські санкції ще на пів року

13 вересня, 2023 середа
16:02
Війна з Росією санкції проти Росії

У середу, 13 вересня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо продовження санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України, на шість місяців

Про це інформує пресслужба Ради ЄС.

Відтак антиросійські санкції ЄС триватимуть до 15 березня 2024 року.

Зазачається, що вони передбачають обмеження на пересування для фізичних осіб, заморожування активів, а також заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку.

Обмеження застосували до майже 1 800 фізичних та юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану військову агресію Росії проти України.

У рамках перегляду санкцій Рада також ухвалила рішення не продовжувати включення до списку чотирьох фізичних осіб.

"ЄС продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу доти, доки це буде необхідно", - наголосили у відомстві.

Що відомо про санкції проти РФ

Новий 11-й пакет санкцій проти РФ мали ухвалити до кінця травня, однак Будапешт зажадав виключити з переліку три угорські компанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ. 

Також із вимогою виключити зі списку її компанії виступила Греція.

8 травня видання Finacial Times повідомило, що Європейський Союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки.

У червні видання Politico повідомило, що Німеччина, Франція та ще кілька країн-членів ЄС побоюються, що заходи, спрямовані на те, щоби не дати росіянам обходити санкції, можуть погано вплинути на дипломатичні стосунки.

15 червня Bloomberg писав, що ЄС може прибрати з нового санкційного списку 5 китайських компаній, які пов'язані з РФ.

21 червня посли ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають окупантам обходити раніше накладені обмеження.

28 червня Швейцарія додала до списків обмежень щодо РФ нових осіб і організацій, таким чином країна підтримала 11-й пакет санкцій ЄС.

Згодом, 20 липня, Рада Європейського Союзу підтримала дію санкцій, спрямованих проти окремих секторів економіки Росії, до кінця січня наступного року. Згодом Європейський союз запровадив нові санкції проти 7 російських фізичних осіб та п’яти організацій за поширення пропаганди та дезінформації.

Уже у вересні Reuters писав, що ЄС планує прибрати з санкційного списку трьох російських бізнесменів.

Світ
Росія
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
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