Про це інформує пресслужба.

"Сьогодні Рада прийняла рішення про продовження на шість місяців, до 31 січня 2024 року, дії

обмежувальних заходів, спрямованих проти окремих секторів економіки Росії",- йдеться в заяві.

Нині санкції включають широкий спектр секторних заходів, в тому числі обмеження у сферах торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Також санкції проти РФ охоплюють заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення кількох російських банків від SWIFT, а також призупинення діяльності з мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ. Крім того, були запроваджені конкретні заходи для посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій.

Ці обмеження вперше були введені у 2014 році у відповідь на дії Росії проти України та розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію РФ.

Що відомо про санкції проти РФ

Новий 11-й пакет санкцій проти РФ мали ухвалити до кінця травня, однак Будапешт зажадав виключити з переліку три угорські компанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.

Також із вимогою виключити зі списку її компанії виступила Греція.

8 травня видання Finacial Times повідомило, що Європейський Союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки.

У червні видання Politico повідомило, що Німеччина, Франція та ще кілька країн-членів ЄС побоюються, що заходи, спрямовані на те, щоби не дати росіянам обходити санкції, можуть погано вплинути на дипломатичні стосунки.

15 червня Bloomberg писав, що ЄС може прибрати з нового санкційного списку 5 китайських компаній, які пов'язані з РФ.

21 червня посли ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають окупантам обходити раніше накладені обмеження.

28 червня Швейцарія додала до списків обмежень щодо РФ нових осіб і організацій, таким чином країна підтримала 11-й пакет санкцій ЄС.