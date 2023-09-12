ЄС планує прибрати з санкційного списку трьох російських бізнесменів, - Reuters
Цього тижня ЄС прибере з санкційного списку трьох російських бізнесменів - Григорія Березкіна, Олександра Шульгіна та мільярдера Фархада Ахмедова
Про це повідомили власні джерела Reuters.
Зазначається, що Європейський Союз не буде продовжувати санкції проти цих трьох бізнесменів, а поточні санкції закінчаться вже цього тижня, 15 вересня.
Видання нагадує, що ЄС потребує одностайності всіх 27 країн-членів блоку для введення санкцій, які оновлюються кожні шість місяців.
Довідково. Фархад Ахмедов - російський бізнесмен та мільярдер азербайджанського походження. Понад 10 років входить в топ-200 найбагатших людей Росії.
Григорій Березкін - російський бізнесмен та підприємець, який займається електроенергетикою та нафтовою промисловістю. Входить до кола близьких соратників Путіна.
Олександр Шульгін - бізнесмен, ексвласник російської платформи електронної комерції Ozon Group. Покинув посаду гендиректора і вийшов із ради директорів 11 квітня 2022 року, після запровадження санкцій Європейського Союзу та Австралії.
- Суд Європейського Союзу 6 вересня задовольнив позов російського бізнесмена Олександра Шульгіна про вилучення його із майбутніх санкційних списків.
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