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Суд ЄС погодив скасування санкцій проти російського бізнесмена Шульгіна

6 вересня, 2023 середа
20:36
Світ Євросоюз

Суд Європейського союзу 6 вересня задовольнив позов російського бізнесмена Олександра Шульгіна про вилучення його із майбутніх санкційних списків

Про це повідомляє "Радіо. Свобода".

Шульгін був включений до санкційних списків за агресію РФ проти України як власник російської Ozon Group. Ця компанія є провідною в Росії платформою у сфері електронної комерції, що приносить значні доходи російському уряду.

Зазначається, що бізнесмен покинув посаду гендиректора і вийшов із ради директорів 11 квітня 2022 року, після запровадження санкцій Європейського Союзу та Австралії.

Видання зазначає, що Шульгін не оскаржував санкції, але вимагав виключити себе з майбутніх санкційних списків. Суд ЄС погодив цей позов через "слабкість аргументів проти бізнесмена". З вересня цього року Шульгіна у санкційних списках вже не буде.

  • 31 липня стало відомо, що щонайменше 81 російський олігарх із довоєнного списку 200 найбагатших росіян журналу Forbes відкрито забезпечував російську армію - загальна сума їхніх контрактів, укладених із міноборони РФ за весь час війни України та Росії сягає щонайменше 220 млрд рублів.
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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