США ввели санкції проти синів російських посадовців Бортникова, Фрадкова та Кирієнка: оприлюднено повний список санкцій проти Росії

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

У списку санкцій опинилися заступник президента банку ВТБ і син голови ФСБ Олександра Бортникова Денис Бортников, голова ПСБ і син колишнього прем'єр-міністра РФ, ексголови Служби зовнішньої розвідки Михайла Фрадкова Петро Фрадков та гендиректор техкорпорації VK, що володіє соцмережею "Вконтакті", син заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка Володимир Кирієнко.

Їхнє майно та частки у майні на території США заморожені. Фізичним та юридичним особам США заборонені будь-які торговельні та фінансові операції з ними.

"OFAC вніс до списку санкцій дві фінансових установи, які мають вирішальне значення для забезпечення грошима російської оборонної промисловості, а також 42 їхні дочірні установи", - зазначається в повідомленні.

Усього в санкційному списку 42 дочірні структури "Внєшеконома" та "Промсвязьбанка" – 25 та 17 відповідно. Це "БелВЭБ", "Проминвестбанк", "ВЭБ-лизинг", "ВЭБ Капитал", "ВЭБ Инжиниринг", "Инфравэб", ВЭБ.ДВ, "ВЭБ Азия Лимитед", "Инфраструктура Моложаниново", курорт "Золотое кольцо", "Российский экспортный центр", VEB Ventures, "ВЭБ Сервис", Фабрика проектного финансирования, "Сибуглемет", "Ангстрем-Т", "НМ-Тех", АО "Слава", "Торговый квартал-Новосибирск", "Байкал.Центр", "ПроГород", "ВЭБ.РФ Управление активами", "Росэксимбанк", "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", "Алькес Трейд", "Антарес", ООО "Элитные дома", "ПСБ Инновации и Инвестиции", "Эра", "ПСБ-Форекс", ООО "Хольцвуд", ООО "Коурф", "УК Промсвязь", ООО "Паскаль", "ПСБ Бизнес", Санкт-Петербургская международная банковская конференция, "Сергиево-Посад Лэнд", "ПСБ Авиализинг", "ТехноСофт", ООО "Тринитекс", "ПСБ Лизинг". Вони вважаються найбільшими фінансовими установами, що надають послуги для збройних сил Росії.

Міністерство фінансів США також посилило обмеження на операції із суверенним державним боргом Росії, розширивши їх на торги облігаціями на вторинному ринку.

"Ці обмеження суттєво перекрили для РФ основне джерело залучення грошей. Такий захід створює навантаження на ресурси Російської держави та посилює ризик для її здатності керувати своїми фінансами", - йдеться в повідомленні.

Також США ввели санкції проти п’яти суден під російськими прапорами. Серед них - суховантажне судно Baltic Leader (IMO: 9220639), танкери Linda (IMO: 9256858) та Pegas (IMO: 9256860), а також контейнеровози Fesco Magadan (IMO: 9287699) та Fesco Moneron (IMO: 9277412).



Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США запроваджують санкції проти Росії після того, як вона визнала "ЛНР" та "ДНР".

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