США за наказом Байдена завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії

Про це повідомляє міноборони США.

Глава Пентагону Ллойд Остін наголосив, що президент США Джо Байден наказав завдати високоточних ударів по двох об’єктах у східній Сирії, які використовував КВІР (Корпус вартових ісламської революції) і пов’язані з ним групи.

"Це високоточні удари в цілях самооборони. Вони є відповіддю на серію триваючих і здебільшого невдалих атак проти американського персоналу в Іраку та Сирії з боку підтримуваних Іраном ополченців, які почалися 17 жовтня", - йдеться у заяві Пентагону.

В американському міноборони наголосили, що Штати не прагнуть конфлікту і не мають наміру, чи бажання, брати участь у подальших військових діях. Атаки проти американських сил, які підтримує Іран, є неприйнятними та мають бути припинені.

"Іран хоче приховати участь і заперечувати свою роль у цих нападах на наші сили. Ми їм не дозволимо. Якщо атаки ставлеників Ірану на війська США продовжаться - ми без вагань вживемо подальших необхідних заходів для захисту нашого народу", - заявили в міноборони.