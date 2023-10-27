США за наказом Байдена завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії
У ніч з 26 на 27 жовтня стало відомо, що Сполучені Штати Америки завдали ударів по двох іранських об’єктах в Сирії
Про це повідомляє міноборони США.
Глава Пентагону Ллойд Остін наголосив, що президент США Джо Байден наказав завдати високоточних ударів по двох об’єктах у східній Сирії, які використовував КВІР (Корпус вартових ісламської революції) і пов’язані з ним групи.
"Це високоточні удари в цілях самооборони. Вони є відповіддю на серію триваючих і здебільшого невдалих атак проти американського персоналу в Іраку та Сирії з боку підтримуваних Іраном ополченців, які почалися 17 жовтня", - йдеться у заяві Пентагону.
В американському міноборони наголосили, що Штати не прагнуть конфлікту і не мають наміру, чи бажання, брати участь у подальших військових діях. Атаки проти американських сил, які підтримує Іран, є неприйнятними та мають бути припинені.
"Іран хоче приховати участь і заперечувати свою роль у цих нападах на наші сили. Ми їм не дозволимо. Якщо атаки ставлеників Ірану на війська США продовжаться - ми без вагань вживемо подальших необхідних заходів для захисту нашого народу", - заявили в міноборони.
- 24 жовтня у Пентагоні підтвердили, що бойовики намагалися атакувати американську військову базу у Сирії ударними безпілотниками.
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