США заблокує ліцензію, яка давала право Росії виплачувати держборг у доларах
Міністерство фінансів США оголосило, що не продовжить дію генеральної ліцензії, яка дозволяла Росії проводити виплати для обслуговування зовнішнього боргу в доларах під санкціями
Про це повідомила пресслужба відомства, передає Укрінформ.
Ця вимога набуває чинності в ніч проти 25 травня.
"Офіс контролю за іноземними активами не поновлюватиме положення Генеральної ліцензії, виданої відповідно до Положень про санкції через зловмисну іноземну діяльність Росії, яка завершує свою дію 25 травня 2022 року о 00:01 за східним часом (о 7:01 ранку за Києвом)",- зауважили в Мінфіні.
Цей збільшить можливість оголошення Росією дефолту.
- 3 травня Росія уникла дефолту, її виплати Росії за випусками облігацій дійшли до тримачів боргу.
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