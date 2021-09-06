США закликали Росію звільнити Джеляла
США закликали Росію негайно звільнити першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та решту затриманих кримських татар
Про це йдеться у заяві на сайті Державного департаменту.
"Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови кримськотатарського Меджлісу Нарімана Джезлала та принаймні 45 інших кримських татар російською окупаційною владою в Криму. Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що на окупованому Росією півострові силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар. Джелялу висунули підозру за ч. 1 статті 281 "Диверсія" Кримінального кодексу РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.
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