США закликали Росію звільнити Джеляла

Про це йдеться у заяві на сайті Державного департаменту.

"Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови кримськотатарського Меджлісу Нарімана Джезлала та принаймні 45 інших кримських татар російською окупаційною владою в Криму. Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що на окупованому Росією півострові силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар. Джелялу висунули підозру за ч. 1 статті 281 "Диверсія" Кримінального кодексу РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.