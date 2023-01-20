Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву одного з високопосадовців адміністрації президента США на умовах анонімності.

"Високопоставлені чиновники США радять Україні відкласти початок великого наступу проти російських військ, доки не буде надіслано останні постачання американської зброї та не буде проведено навчання", - заявив він.

Він додав, що Вашингтон поки що дотримується свого рішення не надавати танки Abrams ЗСУ наразі, бо вони "дорогі та складні в обслуговуванні".

Зазначається, що США відмовляли Києву в передачі танків M1 Abrams, посилаючись на проблеми з технічним обслуговуванням і логістикою.

20 січня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що 2023 рік буде складним для повної деокупації України, але партнери допоможуть із контрнаступом.

Того ж дня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна планує навчити танкову бригаду Збройних сил нашої держави у рамках нового пакета підтримки.

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